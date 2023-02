Quatro são presos durante operação “Bilhete Premiado”

Em ação conjunta com a DRACCO (Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado), policiais civis da 2ª Delegacia de polícia de Dourados, com apoio da delegacia de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, prenderam quatro pessoas pelo crime de estelionato, na modalidade do ‘conto do bilhete premiado. As prisões aconteceram no estado do Rio Grande do Sul.

O cumprimento dos mandados de prisão preventiva foram cumpridos durante a Operação “ Bilhete Premiado”. Os presos são suspeitos de aplicar o golpe nas cidades de Dourados e Campo Grande, ambas no Mato Grosso do Sul, nos meses de setembro e outubro de 2022. Os crimes geraram um prejuízo às vítimas de cerca de R$ 350 mil.

As investigações foram desenvolvidas pelas DPs de Dourados e DRACCO, com o apoio da 2ªDP DP Passo Fundo. Além das prisões, foram efetuadas buscas em sete endereços, sendo apreendidos três veículos, celulares e demais objetos relacionados.

Ainda durante a ação policial foram apreendidas duas armas de fogo (revólver e pistola) e droga. Um homem foi autuado em flagrante por posse de arma de fogo e tráfico de drogas.

A ação contou ainda com o apoio da DP Tapejara, DPCA e DPHPP ambas de Passo Fundo. Após os trâmites legais os presos foram conduzidos ao sistema prisional.

Com informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

