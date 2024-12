Quatro indivíduos são presos após perseguirem e tentarem matar homem em Sidrolândia

Na última segunda-feira(9), quatro indivíduos envolvidos em uma tentativa de homicídio na cidade de Sidrolândia. A polícia soube da situação após uma denúncia anônima informando que um veículo Peugeot azul, ocupado por quatro homens, teria perseguido e efetuado disparos de arma de fogo contra o pedestre identificado como E.S.R.

Uma equipe de policiais da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia localizou o veículo suspeito, de placas HTD 6163, estacionado em uma residência. No local, estavam os quatro ocupantes do carro.

Com apoio da Polícia Militar, foi realizada a abordagem e qualificação dos suspeitos: P.M.F, proprietário e condutor do veículo; T.G, carona e atirador confesso, A.F, que estava no banco traseiro, atrás do motorista; e L.M.P, posicionado atrás do carona.

T.G admitiu ser o autor dos disparos e informou que a arma utilizada estava escondida no salão de beleza de sua mãe. No local indicado, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com sete munições intactas.

O motivo do crime, segundo os autores, seria porque a vítima Eliel de Souza Ribeiro, teria arremessado uma pedra no vidro do carro de L.M.P, causando ferimentos em duas crianças, filhas dos suspeitos L e A.

Os autores foram encaminhados à unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça. Até o momento, a vítima permanece desaparecida, e as investigações prosseguem para localizar seu paradeiro.

Confira o vídeo:

Com informações da Polícia.