Prefeitura de Campo Grande receberá seis novas ambulâncias do SAMU

A Prefeitura de Campo Grande vai reforçar a estrutura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com a chegada de seis novas ambulâncias, fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e o Ministério da Saúde. As viaturas estão no pátio do fabricante em Salto, interior de São Paulo, e devem chegar à Capital nos próximos dias.

Essas ambulâncias fazem parte de um compromisso firmado pelo Ministério da Saúde em 2021, como compensação pela desativação de oito viaturas, retiradas de circulação devido ao desgaste pelo uso prolongado. A coordenadora do SAMU, Isabella Mendonça, explicou que a entrega dessas viaturas já estava prevista dentro das negociações com o Ministério. “Embora estas ambulâncias já estejam a caminho, ainda há a necessidade de reposição de outras duas viaturas”, comentou.

Atualmente, Campo Grande conta com 14 ambulâncias em operação, conforme orientação do Ministério da Saúde. Dessas, quatro são de suporte avançado, destinadas a casos de maior gravidade, e dez são de suporte básico, incluindo uma viatura 4×4 que atende as áreas mais afastadas, como o distrito de Anhanduí e o assentamento Três Corações. Além das ambulâncias, o SAMU também opera com duas motolâncias, reforçando a capacidade de resposta às emergências.

Essas novas ambulâncias fazem parte de um compromisso de três anos atrás e não estão vinculadas ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, que ainda deve definir como os recursos serão aplicados na aquisição de novos veículos de saúde para os municípios.

SAMU e o atendimento em Campo Grande

O SAMU de Campo Grande, criado há 20 anos pela Portaria nº 1.864/03 do Governo Federal, é um serviço essencial de atendimento pré-hospitalar móvel em todo o Brasil. Com uma média de 520 chamadas diárias pelo telefone 192, a maioria delas relacionadas a acidentes de trânsito, o serviço é um pilar fundamental no socorro de urgências e emergências na Capital.

Com as novas viaturas a caminho, a Prefeitura de Campo Grande reforça seu compromisso de manter um atendimento eficiente e ágil para a população, garantindo a estrutura necessária para que o SAMU continue salvando vidas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram