Quatro homens são presos por furtar cabos de telefonia em Campo Grande

Na madrugada de hoje (21), quatro homens foram presos em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana, furtando cabos de telefonia. O caso aconteceu no Bairro Universitário, em Campo Grande e dois dos ladrões foram encontrados dentro do bueiro.

Ao chegarem no local, os guardas flagraram os criminosos cortando os cabos de telefonia e colocando dentro de um veículo Siena.

Cerca de 450 metros de fio foram cortados, estimando um prejuízo de R$ 10 mil e afetando mais de 2.000 pessoas.

A quadrilha foi encaminhada para a delegacia.

