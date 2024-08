Barragem não tinha a documentação necessária para operar, diz diretor-presidente do Imasul

Em visita técnica no final desta manhã no local do rompimento da barragem no loteamento NasaPark em Jaraguari, Jaime Verruck, secretário da Semadesc(Secretária de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e André Borges diretor-presidente do Imasul(Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) realizaram levantamentos sobre as ações do Estado no local.

O secretário Jaime Verruk destacou os danos causados pelos 800 milhões de litros que se romperam da barragem, além do isolamento das casas do loteamento. Ele afirmou que a prioridade no momento é retomar o fluxo rodoviário e que o Imasul está fazendo o levantamento de multas e prazos.

“A primeira decisão hoje com o prefeito de jaraguari foi fazer um acesso para pessoas do condomínio acessarem campo grande, que não tem essa posiibilidade. O imasul terminou o levantameno de toda a aárea afetada pra ver agora qual vai ser o plano de recuperação ambiental dessa área, disse o secretário.

O diretor-presidente do Imasul, André Borges disse que a barragem operava sem a documentação necessária

“Havia apenas documentação do loteamento, mas a barragem não tem documentação, não foi licenciada, não tem ortoga de recursos hídricos e também não apreserntou plano de segurança de barragens. Esse é um agravante nesse processo… agora estamos levantando toda a extensão do dano para a partir daí fazer a quantificação do auto de infração e poder apurar responsabilidades”, afirmou Borges.

O Imasul ainda informou que vinha notificando a empresa da barragem desde 2019 para a apresentação de documentos obrigatórios, o que nunca foi feito pelo proprietário.

A rodovia

Uma cratera se formou desde ontem a noite na Br-163, sentido jaraguari. O gerente de aoperação da concessionária que administra a rodovida disse que o ocorrido já era esperado.

“Esse fluxo que veio da barragem compometeu a estruturta da rodovia, logo após que a água abaixou, nossa equipe técnica avaliou e por este motivo a gente só fez a liberação no sentido sul pra garantir a segurança e fluidez. Agora a gente comecou com o trabalho de estabilização pra não colapasar toda a pista.” disse.

Máquinas trabalham desde ontem na reconstrução do trecho, primeiro o aterro será refeito para depois receber o asfalto. Em até 15 dias o fluxo da pista será retomado. Por enquanto filas quilométricas e lentidão ocorrem na rodovia.

