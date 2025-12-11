Quatro funcionários são presos por furto de bobinas de cabos elétricos de empresa de energia em Naviraí

Na tarde da última quarta-feira (10), quatro funcionários de uma empresa prestadora de serviços de energia foram presos em, flagrante suspeitos de furtarem três bobinas de cabos elétricos em Naviraí.

O gerente da empresa denunciou que os materiais avaliados em proximadamente R$ 198 mil tinham desaparecido entre os dias 6 e 9 de dezembro. Na manhã do dia 10, uma denúncia anônima levou o gerente até um terreno baldio no Residencial Cidade Jardim, onde encontrou as três bobinas ocultadas.

Os policiais da Delegacia de Polícia Civil de Naviraí inciaram as investigações do caso. O SIG (Seção de Investigações Gerais) também passou a analisar imagens internas da empresa, que revelaram que os cabos foram retirados sem autorização por funcionários que utilizavam o caminhão de serviço da própria empresa. Os furtos ocorreram em dois dias distintos, sendo um no sábado, dia 6, e outro na noite de terça-feira, dia 9.

Com base nas imagens e depoimentos, os investigadores identificaram os suspeitos 30,33, 46 e 21 anos, que foram localizados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.

Segundo a polícia, também foi confirmado que um dos envolvidos havia planejado a subtração e oferecido pagamento aos demais executores, sendo 10 mil ao encarregado da equipe e 2 mil a cada um dos demais participantes da prática criminosa.

O grupo também teria aprovietado do acesso privilegiado ao patrimônio da empresa e da confiança inerente à função desempenhada. O material recuperado foi restituído a empresa.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante por furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de agentes, além de associação criminosa destinada à prática de delitos patrimoniais.

O caso segue com os trâmites na Polícia Civil.

