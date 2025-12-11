Nesta sexta, 10º Feirão Habita CG é lançado com condições especiais

São ofertados mil subsídios financeiros para complementar a entrada do financiamento; Pela primeira vez, iniciativa acontece integrada a a programação natalina da Capital

Nesta sexta-feira (12), o 10º Feirão Habita Campo Grande, uma das principais ações de política habitacional do município, integrada à programação do Natal dos Sonhos. O evento segue até o dia 23 de dezembro, na loja do Feirão, que desta vez ganha um espaço especial na Rua 14 de Julho, 2374, Centro.

Neste ano, o Natal da Capital está ainda mais especial, unindo lazer, cultura e oportunidades reais para que famílias realizem o sonho da casa própria. Pela primeira vez, a programação natalina se integra a uma grande iniciativa habitacional de interesse social, oferecendo descontos, subsídios e condições facilitadas para aquisição do primeiro imóvel.

O Feirão de habitação tem base nas Portarias nº 454/2025 e nº 455/2025, publicadas pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), que estabelecem novas regras e benefícios para ampliar o acesso à moradia para famílias com renda de até sete salários mínimos.

Com o Programa Bônus Sonho de Morar, construtoras, incorporadoras e imobiliárias parceiras oferecerão descontos mínimos de R$ 6 mil na entrada do financiamento. As empresas também poderão conceder valores superiores, respeitando os limites de comercialização: terrenos de até R$ 125 mil, apartamentos de até R$ 250 mil e casas de até R$ 250 mil.

Ao todo, serão ofertados mil subsídios financeiros, destinados a complementar a entrada do financiamento habitacional:

R$ 20.000,00 — 100 subsídios para renda de até R$ 2.850,00

R$ 10.000,00 — 100 subsídios para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00

R$ 6.000,00 — 800 subsídios para renda entre R$ 4.700,01 e até 7 salários mínimos

O aporte será pago mensalmente, de 10 a 20 meses, a depender do valor do benefício. Os subsídios são válidos apenas para imóveis credenciados no Feirão e cujo valor total não ultrapasse R$ 250 mil.

