Quadrilha que usava nome da PF para fraudes escondia celulares em pães

A Polícia Federal deflagrou ontem (21), a operação “Fake ID PF” fase 2 que teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em 30 celas penitenciárias de Campo Grande e Dourados. A operação teve inicio após denúncias de um golpe que estava sendo aplicado por meio de perfis falsos em redes sociais

A ação que teve a participação da FICCO/MS e da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penal), resultou na apreensão de 14 celulares e no bloqueio de bens no valor de R$ 2 milhões. Os policiais penais também encontraram celulares escondidos dentro de pães.

De acordo com informações, os criminosos se passavam por policiais federais para venderem equipamentos eletrônicos de preço elevado, supostamente apreendidos pela Receita Federal.

Conforme apurado pelo Dourados Agora, o inquérito revelou que a quadrilha, composta por indivíduos presos em Dourados e Campo Grande, atuava de forma organizada, simulando a existência de uma empresa para dar maior aparência de legalidade às atividades ilícitas. Além disso, o grupo também estava envolvido com falsificação de documentos, criação de páginas falsas, negociação e venda de produtos inexistentes e lavagem de dinheiro.

