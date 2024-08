Prefeitura investe mais R$ 38 milhões em pavimentação no bairro Nova Lima

Os moradores do bairro Nova Lima serão beneficiados com a pavimentação de mais vias trechos de 29 vias, com investimento de R$ 38.024.997,95 que correspondem às etapas C e D, que foram relicitadas após as empresas que executavam as obras pedirem a rescisão do contrato.

Na Etapa C serão investidos R$ 22.479.999.99 e na etapa D R$ 15.544.997,96. Como as empresas que executavam essas obras rescindiram os contratos, a Prefeitura fez novas licitações e os extratos dos contratos com a empresa vencedora foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do último dia 14.

A Ordem de Serviço foi assinada nesta quinta-feira (22) e os contratos firmados com a empresa vencedora da licitação prevê a execução de 12,13 km de pavimentação asfáltica e 0,5 km de drenagem na Etapa C1. Na etapa D são 6,8 km de asfalto, 2,1 km de drenagem e 1,6 km de recapeamento.

A previsão é de que, no final da próxima semana, os equipamentos comecem a operar no entorno da Rua Alcebíades Barbosa com a Avenida Cândido Garcia de Lima. O projeto terá duração aproximada de 18 meses (540 dias).

Confirma as ruas e avenidas que receberão os investimentos da administração da prefeita Adriane:

Nova Lima C1:

– Rua Lourenço Veiga

– Rua Cláudio Manoel da Costa (entre a Rua Zulmira Borba e a Rua Haroldo Pereira)

– Rua Alberto da Veiga

– Avenida Cândido Garcia Lima – Lado esquerdo

– Avenida Cândido Garcia Lima – Lado direito

– Rua dos Pracinhas

– Rua John Kenedy

– Rua Professora Antonia Capilé (entre as Avenidas Gualter Barbosa e Cândido Garcia de Lima)

– Rua Alcebíades Barbosa

– Rua Abdar Nassar

– Rua Agenor Pinto

– Rua Jaime Cerveira

– Rua Albertina Pimentel

– Rua Júlio Baís (entre a Rua Francisco Pereira Coutinho e Avenida Cândido Garcia de Lima)

– Rua Bertolino Cândido

– Rua Monte Alegre

– Rua Haroldo Pereira

Nova Lima D:

– Rua Cláudio Manoel da Costa (entre a Rua Haroldo Pereira e Rua Alexandrino Alencar)

– Rua Alberto da Veiga

– Avenida Cândido Garcia Lima – Lado esquerdo

– Avenida Cândido Garcia Lima – Lado direito

– Rua Padre Antônio Franco (entre a Rua Haroldo Pereira e Rua Lino Vilachá)

– Rua Firmo Cristaldo

– Rua Celina Baís Martins

– Rua Henrique Barbosa Martins (entre a Rua Francisco Pereira e Rua Lino)

– Rua Helena Beruk

– Rua Alexandrino Alencar

– Rua Narciso Dias (recapeamento entre Rua Nefe e Rua Lino)

– Rua Amambai

– Rua dos Poetas (recapeamento Rua inteira)

– Rua Capitólio (recapeamento entre Rua Lino e Rua Capitólio)

– Rua Lino Vilachá (alargamento)

– Rua Urariocara

