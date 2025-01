PRF apreende maconha, skunk e haxixe em Três Lagoas

No último domingo, (05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 Kg de maconha, skunk e haxixe em Três Lagoas (MS).

Os policiais fiscalizavam na BR-158, quando abordaram um Fiat/Uno. A motorista viajava com outras duas mulheres e um bebê de cinco meses, filha de uma das passageiras. Durante a fiscalização, os policiais descobriram que a condutora não possuía CNH e no veículo era transportada uma sacola com tabletes de drogas no banco do passageiro, ao lado do bebê conforto.

Foram apreendidos 44 Kg de maconha, 6 Kg de skunk e 200 gramas de haxixe.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o bebê e as envolvidas foram encaminhadas à Polícia Judiciária local.

Com informações da Polícia Civil.