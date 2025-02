Professor de Três Lagoas e mulher morrem carbonizados em colisão com santana, em rodovia de SP

Neste domingo (16), um trágico acidente ocorreu na Rodovia Marechal Rondon, entre os municípios de Mirandópolis e Guaraçaí, resultando na morte de Eduardo Carrapó, professor de Três Lagoas, e Nádia Souza. Eles estavam em uma Belina II com dois filhos de Eduardo, a caminho de uma trilha nas cachoeiras da região, acompanhados por amigos.

De acordo com informações do site Rádio Caçula, a Belina estava na última posição de um grupo de veículos quando entrou em uma estrada vicinal, no meio de um canavial. O carro foi violentamente atingido na traseira por um Santana, que estava em alta velocidade. O impacto causou um incêndio no veículo, prendendo Eduardo e Nádia nas ferragens, resultando em suas mortes carbonizadas.

Os dois filhos de Eduardo, adolescentes, foram resgatados e encaminhados ao hospital de Mirandópolis. Um deles se encontra em estado grave. Três outras vítimas também foram socorridas em estado crítico e levadas ao pronto-socorro municipal.

O motorista do Santana, que não possuía CNH, foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou 0,37 mg/L de álcool no sangue. Ele foi socorrido com escoriações e permanece internado no hospital de Mirandópolis sob escolta policial.