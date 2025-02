Prefeitura de Corumbá lança Carnaval 2025 com destaque para parcerias e força popular

Escolha e a coroação da Corte de Momo será realizada na sexta-feira (21)

O prefeito Dr. Gabriel lançou oficialmente o Carnaval de Corumbá 2025 na última quinta-feira (13), durante solenidade no Jardim da Independência. “Temos que olhar pela nossa cultura, por investimentos na nossa cidade. O carnaval precisa ser visto como um investimento. E a festa deste ano só foi possível com o apoio do Governo do Estado e dos parlamentares que garantiram recursos”, disse o chefe do Executivo Municipal. A primeira-dama, Tatiane Patrício, participou do ato de lançamento da principal folia de Momo de Mato Grosso do Sul.

A festa de lançamento do Carnaval reuniu os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Marcelo Miranda (Setesc),a senadora Soraya Thronicke (Podemos), o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), os deputados estaduais Gerson Claro (PP) (presidente da Assembleia), Mara Caseiro (PSBD), Pedrossian Neto (PSD) e Paulo Duarte (PSB). O presidente da Câmara Municipal, vereador Ubiratan Campos Filho (Bira) (PSDB) também acompanhou a solenidade.

“Conseguimos democratizar o carnaval em Corumbá. Antes, só era feito na área central. Levamos para os bairros porque há pessoas que não têm condições de vir até o Centro. Com o ‘Folia nos Bairros’ levamos diversão para as crianças, numa festa para as famílias. Agradeço a todos pelo empenho na organização do carnaval para que façamos uma bela festa. E, para o ano que vem, vamos fazer um carnaval muito melhor. Que todos possam curtir, com muita tranquilidade e segurança, o melhor carnaval do Estado e o melhor do Centro-Oeste”, disse o Dr. Gabriel.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) ressaltou a importância da festa para a população. “Com certeza vai ser uma grande festa, com apoio do Estado, por iniciativa da Prefeitura e da classe política que se uniu. O carnaval é um movimento, uma expressão popular, que gera economia, renda, emprego e oportunidade para as pessoas”, afirmou.

A vice-prefeita Bia Cavassa (PSDB) enfatizou a importância dos apoios parlamentares e governamentais para realização da festa. “Vai ser um grande carnaval, porque nós temos parceiros e uma população que faz com que a festa tenha alegria e contagie a todos”, disse. Ressaltando que “o melhor carnaval do Centro-Oeste é aqui em Corumbá”, a senadora Soraya Thronicke enfatizou a necessidade de garantir a manutenção das agremiações carnavalescas ao longo do ano. A congressista prevê liberação de recursos, via emenda pessoal, para esta finalidade.

“O carnaval de Corumbá tem uma dimensão muito grande, é uma festa feita pelo povo. Nossa população é a protagonista. Agradeço, governador Riedel, pela sua participação fundamental aqui no nosso carnaval, à senadora Soraya, ao deputado federal Beto e ao prefeito Dr. Gabriel, que teve sensibilidade junto com a nossa vice-prefeita, Bia, para organizar essa grande festa”, ressaltou o deputado estadual Paulo Duarte ao convidar governador e parlamentares para visitarem Corumbá nos dias de folia.

Concurso

A escolha e a coroação da Corte de Momo do Carnaval 2025 de Corumbá vão ser realizadas na sexta-feira, 21 de fevereiro, na praça Generoso Ponce, que fica na avenida General Rondon. Serão escolhidos um Rei Momo, uma Rainha do Carnaval e duas princesas.

De acordo com o Edital 001/2025 da Fundação da Cultura de Corumbá, o Rei e a Rainha terão direito a premiação individual de R$ 5 mil. As princesas receberão prêmio de R$ 4,5 mil cada uma das eleitas. Os valores serão pagos em parcela única, em até 60 (sessenta) dias após a emissão da Nota Fiscal, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

O concurso da Corte de Momo do Carnaval 2025 terá os seguintes quesitos: apresentação; qualidade rítmica; desenvoltura e simpatia.

A alteração na data foi publicada na edição da sexta-feira (14), do DIOCORUMBÁ. Inicialmente, o Concurso da Corte de Momo do Carnaval 2025 estava previsto para o sábado, 15 de fevereiro.