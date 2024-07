Professor de dança é preso em flagrante por furto de produtos de higiene em farmácia de Campo Grande

Um professor de dança de 49 anos, com um histórico criminal de 42 passagens por furto, foi preso em flagrante na noite de terça-feira (30) após furtar produtos de higiene de uma farmácia localizada na Rua Treze de Maio, na região central de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o incidente ocorreu por volta das 19h30, quando policiais militares que patrulhavam a Avenida Afonso Pena avistaram o suspeito carregando uma sacola de papelão. Ao notar a presença da viatura da Polícia Militar, o homem demonstrou nervosismo e entrou rapidamente em uma lanchonete próxima.

A equipe policial abordou o professor dentro da lanchonete e ele confessou que havia furtado produtos de higiene de uma farmácia. Ao ser questionado sobre o que faria com os itens, o suspeito afirmou que pretendia vendê-los na região da antiga rodoviária.

Os policiais se dirigiram até a farmácia onde a funcionária reconheceu os produtos furtados e confirmou que o suspeito esteve no local por volta das 18h. Devido ao grande fluxo de clientes no momento, ninguém percebeu o furto.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de furto e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. Durante o interrogatório com o delegado, o suspeito optou por permanecer em silêncio. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (31).

