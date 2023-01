PRF prende dupla que transportava 7,5 toneladas de maconha escondidas em carga de feno

Dois homens que tiveram apenas a idade revelada, sendo um de 32 e o outro de 41 anos foram presos em flagrante, na tarde deste sábado (21), por tráfico de drogas. A dupla foi apreendida com 7,5 toneladas de maconha em Nova Alvorada do Sul, cidade distante 120 km de Campo Grande.

Segundo informações, o homem de 32 anos, que conduzia uma caminhonete vermelha, foi o primeiro abordado por equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em uma estrada vicinal.

Ao ser questionado sobre o motivo da viagem e seu local de destino, o homem passou a dar várias respostas e entrou em contradição, o que chamou a atenção dos policiais.

Ainda durante a conversa, um caminhão surgiu na estrada, cerca de cinco minutos depois da primeira abordagem e também foi parado. O motorista, de 41 anos, disse aos policiais que estava transportando uma carga de feno, mas a equipe desconfiou e revistou o veículo. Debaixo de 20 centímetros de fenos foram encontrados milhares de tabletes de maconha.

Após ser preso em flagrante, o homem confessou o crime e relatou que teria pego o veículo já carregado na cidade de Dourados. E disse ainda que receberia R$ 10 mil para levar o entorpecente até Campo Grande.

Já o motorista da caminhonete que foi também foi preso, foi identificado com comparsa do caminhoneiro, ele seria encarregado de fazer a escolta da droga. Os dois foram encaminhados para a delegacia junto com a droga e os veículos.