IFMS convoca estudantes aprovados na 2ª chamada para realização de matrícula

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta sexta-feira (20), o edital de convocação para matrícula da segunda chamada dos candidatos aprovados no Exame de Seleção 2023 do Instituto. A matrícula poderá ser realizada entre 23 e 27 de janeiro, de forma virtual.

Os convocados devem se matricular na semana que vem, entre 23 e 27 de janeiro, pelo Sistema de Matrículas. O acesso poderá ser feito com usuário e senha do gov.br ou seguindo as instruções do Edital nº 061.12/2022, no qual consta o passo a passo do procedimento. Quem não possui acesso à internet poderá fazer a matrícula presencialmente, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu, observando o endereço e o horário de atendimento de cada unidade.

Neste ano o instituto ofertou 1.670 vagas em 12 opções de cursos técnicos nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Na modalidade de ensino oferecida, os estudantes fazem cursos técnicos com disciplinas do ensino médio.

Após o período de matrículas, o IFMS abrirá as vagas remanescentes para os candidatos que estão na lista de espera. Para concorrer, é necessário cumprir os procedimentos de matrícula, que estão descritos no edital da seleção. De acordo com o calendário letivo da instituição, as aulas se iniciam em 7 de fevereiro.

Documentos – Segundo o edital, os documentos básicos para a realização da matrícula são: histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente; documento oficial de identificação com foto; documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar (quando pertinente); e uma foto atual digital 3×4 ou selfie. Estudantes sem acesso à internet poderão se matricular de forma presencial.