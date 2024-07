PRF localiza adolescente após denúncia de possível sequestro

Adolescente de 16 anos foi encontrada por policiais rodoviários federais, nesta quarta-feira (31), na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, distante 100 quilômetros de Campo Grande, após denúncia de um suposto sequestro.

Os agentes receberam a informação através do telefone 191, de que uma menor de idade havia sido sequestrada na Capital. Com as informações de em qual veículo ela estaria, passaram a fiscalizar a rodovia.

Ao avistar a viatura da PRF, o motorista de um Fiat/Cronos parou no acostamento. O homem disse que era motorista de aplicativo e, a adolescente que estava no banco do passageiro, entregou um documento de identidade paraguaio.

Mas após consultas, os policiais descobriram que os dados eram falsos. Quando questionada, a jovem confessou que fugiu de casa após brigar com a mãe e que estaria a caminho de Corumbá.

A menina foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil de Campo Grande. O condutor do veículo foi levado como testemunha.

