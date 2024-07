Bombeiros apagam fogo e encontram corpo carbonizado em casa abandonada

Corpo ainda não identificado foi encontrado carbonizado, na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Vila Morumbi, em Campo Grande, após incêndio sem controlado em uma casa abandonada.

De acordo com Boletim de Ocorrência, moradores acionaram o Corpo de Bombeiros após uma casa ser consumida pelas chamadas na Rua Spipe Calarge. Quando os militares controlaram as chamas, foi localizado o corpo.

Vizinhos disseram que o local era frequentemente utilizado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. À polícia, as testemunhas não souberam dizer quem possa ser a vítima.

O local foi isolado para trabalho da perícia, que deve indicar quais as causas do incêndio. A identificação ficará a cargo de médicos legistas do Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer e incêndio culposo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram