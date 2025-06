Igreja Adventista investe em inteligência artificial com plataforma que responde dúvidas bíblicas e otimiza gestão interna

Ferramenta 7chat.ai já recebeu mais de 180 mil mensagens em seu primeiro mês de operação e representa uma nova fase da integração entre fé e tecnologia

A Inteligência Artificial (IA) vem ganhando um espaço significativo em diversos setores, no mundo todo. No Brasil, não é diferente, a ferramenta já faz parte do dia a dia dos brasileiros. Seja para tirar dúvidas gramaticais, criar textos, gerar imagens, produzir infográficos e o que mais a imaginação permitir, lá está ela, a IA.

O Brasil está se destacando como líder em inteligência artificial (IA) na América Latina, com 144 centros de pesquisa, principalmente nos estados de São Paulo (41) e Amazonas (22). Um estudo do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, revela que o país tem forte atuação em setores como ciências da vida, energia e agricultura, e ocupa a 13ª posição mundial em publicações científicas sobre IA.

Em um movimento inovador e pouco comum entre instituições religiosas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia lançou oficialmente, em 1º de maio, o 7chat.ai, sua primeira plataforma própria de inteligência artificial. Desenvolvida internamente, a ferramenta tem como objetivo responder dúvidas bíblicas, apoiar a orientação espiritual digital e melhorar a gestão interna da instituição, que conta com mais de 2,6 milhões de membros apenas na América do Sul.

O sistema está em fase beta, mas já demonstrou potencial expressivo, com mais de 185 mil mensagens processadas em apenas um mês. “Tecnicamente, isso equivale a mais de 813 mil tokens ou palavras processadas. Um ótimo começo para um agente de IA especializado”, avalia Carlos Magalhães, especialista em Inovação e Disrupção Digital na igreja.

Tecnologia a serviço da fé

O 7chat.ai é a evolução da já conhecida assistente virtual Esperança, lançada em 2017 por WhatsApp. Diferente da predecessora, que tem foco no ensino sistematizado da Bíblia, a nova plataforma atua de forma mais ampla, respondendo perguntas abertas sobre temas bíblicos, ajudando na criação de sermões, postagens religiosas para redes sociais e até histórias bíblicas para crianças.

“O 7chat não substitui a Esperança. Enquanto ela guia o usuário passo a passo no estudo das Escrituras, o 7chat atua como um parceiro para quem busca respostas rápidas e conteúdos personalizados”, explica Magalhães.

Linguagem global e expansão digital

Apesar de ser um projeto da sede sul-americana, o 7chat.ai tem alcance global. Ele pode responder em diversos idiomas, como inglês, árabe, farsi, alemão, russo e coreano, acompanhando o perfil internacional da Igreja Adventista, presente em mais de 200 países.

A adesão também tem sido positiva. “Apesar de uma minoria ainda demonstrar certo receio, a maioria dos usuários deu feedbacks positivos, especialmente pelo fácil acesso à informação bíblica”, afirma Magalhães. Por ser uma plataforma de uso aberto e com cadastro opcional, ainda não há dados demográficos definidos dos usuários.

Além da teologia: inteligência artificial na gestão da igreja

A IA não está presente apenas no atendimento espiritual. A Igreja Adventista tem integrado ferramentas de big data e aprendizado de máquina à sua gestão. Com isso, líderes conseguem analisar indicadores sociais, prever demandas e mapear regiões prioritárias para ações comunitárias, otimizando recursos de forma mais estratégica. “A ideia é tomar decisões com base em dados concretos, assim como fazem empresas ou universidades”, explica Magalhães.

Uso ético e formação de novos talentos

Antes mesmo do lançamento da plataforma, a instituição aprovou, em 2023, um código de ética para o uso da IA, com princípios como transparência, responsabilidade e respeito à privacidade. Além disso, capacitacões internas estão sendo realizadas com líderes, comunicadores e designers, para o uso ético e criativo das ferramentas digitais.

“A proposta é formar uma nova geração de profissionais que saibam integrar tecnologia e missão espiritual”, diz o especialista.

Próximos passos: IA como conselheira espiritual

Segundo Magalhães, os próximos meses trarão novas funcionalidades à plataforma. Entre elas:

– Testes via WhatsApp já estão em andamento, permitindo interações por texto ou áudio pelo número +55 61 98219-0037.

– Um aplicativo próprio para smartphones está em desenvolvimento.

– Futuramente, o 7chat será treinado não apenas para lidar com questões teológicas, mas também para atuar como conselheiro espiritual, ajudando pessoas em temas como ansiedade, luto, fé e relacionamento com Deus.

A Igreja Adventista se posiciona como uma das primeiras organizações religiosas a criar e operar uma IA generativa própria, evidenciando como a tecnologia pode ser uma aliada da fé. Em um mundo cada vez mais digital, a proposta é usar a inteligência artificial não para substituir a espiritualidade, mas para difundi-la, com ética, criatividade e propósito.

