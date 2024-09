PRF flagra homem transportando cigarro e anabolizante contrabandeados na BR-163

Homem com idade não divulgada foi preso, na noite dessa quarta-feira (4), na BR-163, em Eldorado, distante 446 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrando transportando cigarro e anabolizante contrabandeado.

Conforme informações, equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizava fiscalização na rodovia, quando abordaram uma Fiat Fiorino.

Ao vistoriarem o veículo, encontraram caixas na parte de trás do carro, que continham 15 mil maços de cigarro e 4960 frascos de anabolizantes, todos de origem estrangeira.

Além disso, os agentes descobriram que o automóvel possui registro de roubo/furto e estava com a identificação adulterada. O motorista foi preso e levado junto da mercadoria para Polícia Federal em Naviraí.

