Pintor é resgatado do alto de prédio após tomar choque no Jardim Centenário

Pintor, de 35 anos, sofreu queimaduras, na manhã desta quinta-feira (5), no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande, ao se aproximar de um fio de média tensão enquanto trabalhava.

Conforme apurado, a vítima pintava a fachada de uma academia de dois andares, localizada na Rua Santa Quitéria, quando o arco voltaico formado pela rede puxou o trabalhador para os fios.

O choque entrou em uma das mãos do homens e saiu na coxa esquerda, causando queimaduras de 2º e 3º graus. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas como o pintor estava no telhado do edifício, foi necessário acionar o veículo que possui escada Magirus para acessar o local.

Por ser delicado, o socorro levou algum tempo para ser concluído. Equipes da Energisa, concessionária de energia que atua na Capital, foram acionadas e desligaram a rede na região, que ficou sem luz por algumas horas.

O homem foi resgatado consciente e orientado e encaminhado para a Santa Casa, onde passará por avaliação médica.

