PRF encontra carro com porta-malas lotado de droga em Nova Andradina

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nessa quinta-feira (26), em Nova Andradina, distante 299 quilômetros de Campo Grande, 155 quilos de maconha que estavam escondidos no porta-malas de um veículo.

Conforme informações, as equipes realizavam fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada ao motorista que seguia em um VW Voyage.

Ao vistoriarem o automóvel, encontraram dezenas de tabletes contendo a droga no compartimento do veículo. O homem não relatou, aos agentes, para onde levaria o entorpecente, nem onde buscou.

O veículo, a droga e o condutor foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil em Nova Andradina.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram