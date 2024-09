Câmera registra homem fugindo de policiais após ameaçar esfaquear a ex-mulher na Capital

Homem, de 42 anos, foi preso, nessa sexta-feira (27), no bairro Jardim Anache, em Campo Grande, após ameaçar esfaquear a ex-mulher e descumprir medida protetiva.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima, de 33 anos, estava em casa acompanhada dos filhos, quando o autor pulou o muro e invadiu a residência. A mulher pediu para que o suspeito deixasse oi local, mas ambos começaram uma discussão.

Em certo momento, o homem puxou o cabelo da mulher, que conseguiu se desvencilhar, mas o indivíduo jogou um cinzeiro em direção a ela. Em seguida, pegou uma faca dizendo “eu vou te matar” repetidas vezes.

A mulher saiu da casa e pediu ajuda para vizinhos que estavam na calçada. A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao endereço, foi informada que o autor poderia estar em um bar da região.

Quando a equipe chegou no estabelecimento, encontrou o homem agachado entre as gôndolas. Ele recebeu voz de prisão, mas resistiu à ordem e precisou ser algemado, sendo colocado no compartimento de preso do veículo.

Após chutar a viatura diversas vezes e pedir para conversar com a mulher, o policial abriu a porta para informar que não seria possível, uma vez que ela possui medidas protetivas contra ele. Nesse instante, o homem aproveitou a oportunidade para fugir, mesmo algemado.

Câmeras de segurança de uma casa mostram a fuga que é acompanhada por alguns militares. O autor foi preso, novamente, em seguida, e levado para Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como ameaça, vias de fato, descumprir medida protetiva e resistência.

Confira o vídeo abaixo:

