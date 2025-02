PRF encerra operação e apreende 7,6 toneladas de drogas na região de fronteira do MS

Ao todo foram 11,9 toneladas de drogas apreendidas na operação conjunta nos estados do MS e PR

Nesta sexta-feira (14), a operação de combate a crimes transfronteiriços na região de fronteira com Paraguai, Argentina e Bolívia foi encerrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A operação foi iniciada na última sexta-feira (7) e contou com o reforço de 90 policiais rodoviários federais, deslocados de diversos estados. Durante este período, 11,9 toneladas de drogas foram apreendidas, sendo 3,9 toneladas só na região de fronteira.

Em Mato Grosso do Sul, o balanço da operação foi de:

7,6 toneladas de drogas apreendidas

93 cigarros eletrônicos apreendidos

12 veículos recuperados

59.750 maços de cigarros apreendidos

3 armas de fogo

875 munições

89 pessoas detidas

5.872 veículos fiscalizados

No Mato Grosso do Sul, já no primeiro dia de operação, policiais rodoviários federais apreenderam mais de 2.6 toneladas de maconha e 825 munições em meio a uma carga de ferro em Campo Grande.

Em uma outra apreensão inusitada, 125 kg de cocaína foram localizados em meio a uma carga de carne em Terenos (MS) (incluir hiperlink

No ano de 2024, os dois estados foram responsáveis pela apreensão de 65% das drogas (maconha, cocaína e derivados) apreendidas pela PRF em todo o país. Foram mais de 545 toneladas apreendidas, frente às 825 toneladas em todo o Brasil.

Os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná fazem fronteira com três países, Bolívia, Paraguai e Argentina, e são rotas de trânsito de drogas, armas, além de produtos contrabandeados e descaminhados.

Equipes especializadas no combate ao crime, como o Núcleo de Operações Especiais (NOE) e Grupo de Operações com Cães (GOC), trabalharam de modo ininterrupto, contando com a expertise de equipes locais dos Grupos de Patrulhamento Tático (GPT). O trabalho especializado e intenso resultou em diversas ocorrências pelos dois estados.

Balançototal de apreensões e prisões

11,9 toneladas de drogas (3,9 diretamente nas regiões de fronteira)

4 armas de fogo

875 munições

25 veículos recuperados

1,1 milhão de maços de cigarros

8.639 cigarros eletrônicos

170 pessoas detidas

12.982 veículos fiscalizados

Números referentes ao Paraná

4,3 toneladas de drogas apreendidas

8.546 cigarros eletrônicos apreendidos

13 veículos recuperados

1,08 milhão de maços de cigarros apreendidos

01 arma de fogo

81 pessoas detidas

7.110 veículos fiscalizados

