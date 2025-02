Foragido há 26 anos por latrocínio e roubo é preso na Capital

Homem fugiu para o Paraguai após matar vítima para roubar camionete; ele também foi condenado por crime semelhante no país vizinho

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (14), um homem de 48 anos que estava foragido desde 1998 após cometer latrocínio em Naviraí e roubo com restrição de liberdade em Caarapó. A captura foi feita por investigadores do Setor de Investigação Geral (SIG) da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) no bairro Parque dos Laranjais, região oeste de Campo Grande.

O suspeito matou um homem em 1998 para roubar sua camionete. Preso na época, ele conseguiu fugir do sistema prisional e se refugiou no Paraguai, onde voltou a cometer crimes. Em 2023, foi preso após um novo latrocínio em Assunção, mas acabou solto no mesmo ano e retornou ao Brasil.

Além do crime em Naviraí, o homem também era procurado por um roubo ocorrido ainda em 1998, quando rendeu e amarrou uma família em Caarapó para levar seus veículos ao Paraguai. Seu comparsa foi preso na época, o que permitiu sua identificação e condenação. Desde então, ele estava foragido.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à sede da DERF para os procedimentos legais e, em seguida, retornará ao sistema prisional.

