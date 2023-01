PRF encerra Operação Ano Novo com uma morte em rodovias federais

Terminou na manhã de hoje (2), a Operação Ano Novo em rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Conforme dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu uma morte nesses três dias de operação.

Nos dias 30 de dezembro a 1 de janeiro de 2023, a PRF registrou 10 acidentes, sendo 2 considerados graves. Três pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. Segundo os dados, em 2021, tivemos 13 acidentes, com três pessoas gravemente feridas, onde ocorreram 16 pessoas feridas e nenhuma morte registrada.

Ainda informações da PRF, os policiais flagraram 134 condutores e passageiros sem o cinto de segurança. Os policiais ainda flagraram 35 crianças sendo transportados fora do dispositivo de segurança. Nas rodovias federais, tivemos 129 ultrapassagens indevidas e 2.129 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool, destas, 10 foram presas em flagrante.

No total, 979 autuações foram registradas na Operação Ano Novo em rodovias federais.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.