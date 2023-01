Nos primeiros 14 minutos do ano, Moisés Luka leva título de “primeiro bebê do ano”

Em meio a comemorações e fogos de artificio, as vidas do casal Luana de Souza Benevides Ribeiro, de 34 anos e Hiram da Silva Nunes Júnior, de 39 anos, ganharam um novo significado em 2023. Isso porque a vinda do pequeno Moisés Luka, nos primeiros 14 minutos do novo ano, marcou o primeiro nascimento da Maternidade da Santa Casa de Campo Grande.

Com 50 centímetros e pesando 3.075 quilos, o pequeno Moisés, motivo de alegria dos pais, se juntou a diversos outros nomes que fazem história ao vir ao mundo no momento da virada de ano e recebeu o título de primeiro bebê nascido na Maternidade do Hospital.

De acordo com os pais, o trabalho de parto, que começou horas antes da virada, foi tranquilo e eles já sabiam que o quarto filho do casal levaria para casa este feito. A mãe, Luana Ribeiro, contou que o caçula foi uma surpresa. “Meu esposo estava programando uma vasectomia, mas aí quis o destino que o Moisés viesse a nós”, comentou. Ela chegou na Santa Casa por volta das 22h já com a dilatação bastante avançada e às 23h45 estava no centro obstétrico já nos preparativos para a chegada do mais novo integrante da família.

Moisés veio ao mundo com o auxilio da equipe liderada pela médica ginecologista e obstetra Drª Flávia Harumi Cardoso Arima Moreno. Agora, prestes a conhecer a sua nova casa, a família desejou um ano repleto de grandes realizações.

“No pré-natal pegamos uma doutora bem atenciosa e que havia atendido nossos outros filhos, e todas as previsões que ela falou, se confirmaram. Ele chegou bem rapidinho e dentro da nossa alegria, desejo a todos um feliz Ano Novo com saúde, prosperidade e todas as realizações que desejarem”, disse.

A maternidade ainda aproveitou o momento especial e desejou felicitações a população da Capital, por meio das redes sociais, junto com o registro da nova família.

“Em nome dele, da sua família e equipe assistencial de plantão, desejamos a todos Feliz Ano Novo com saúde, felicidade sempre e muito sucesso neste ano que já iniciou”, diz publicação.

Além de Moisés, a Maternidade da Santa Casa de Campo Grande também registrou outros cinco partos no período de 24h, sendo quatro normais e uma cesariana. De acordo com o levantamento feito na unidade, o time das meninas saiu em disparada com quatro e apenas dois meninos.