PRF é preso após discutir com vizinho sobre som alto e efetuar disparos, no bairro Vilas Boas

Policial da PRF (Polícia Rodoviária Federal) é preso após discutir com vizinho sobre som alto e efetuar 5 disparos. O caso aconteceu na madrugada deste domingp (23), na Rua Estácio de Sá, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a Policia Militar foi acionada pelos vizinhos do polial. Aos agentes, eles contaram que naquele dia estavam fazendo uma festa de aniversário. I incomodado, o PRF apareceu na residência reclamando do barulho, e desferindo ameças. Em determinado momento, durante a briga, o homem teria disparado cinco vezes para cima com uma arma e fogo.

Já o PRF relatou que após se incomodar com o barulho, e ir até o local, foi recebido com grosseria. Ele ainda confessou ter efetuado os disparos com a arma de fogo que pertence a corporação. Preso, ele aguarda audiencia de custódia.