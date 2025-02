Dois indivíduos são presos comercializando entorpecentes para quitar dívida com outro traficante, em Costa Rica

Dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas e associação criminosa no município de Costa Rica cidade distante 328km de Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (22). A operação foi uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Segundo as informações divulgadas pela Policia Civil, a operação começou quando os agentes foram atender uma denúncia de violência doméstica e maus tratos. No interior da residência que já era alvo de investigação e monitoramento, os policiais encontraram sinais de tráfico de drogas. Quando questionado, um dos suspeitos presentes na casa, confessou a prática so crime para quitar uma dívida com outro traficante.

Durante as investigações, os policais foram até o local de armazenamento dos entorpecentes. Após as diligências no armazem, um segundo suspeito confessou possuir drogas em sua residência. No imóvel, foram encontrados 12 tabletes de substâncias análogas à maconha, totalizando 12,5 kg.

Ambos suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e responderão pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa.