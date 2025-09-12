Motorista em fuga é preso pela PRF e PM com 1,3 tonelada de maconha em Jardim

O carro possuía registro de furto em Mogi das Cruzes, São Paulo, desde abril

Na última quinta-feira (11), foram apreendidas 1.315 kg de maconha e um veículo foi recuperado em uma ação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PMMS ( Polícia Militar), no município de Jardim.

Os policias rodoviários federais fiscalizavam a BR-267, quando receberam informações da Polícia Militar da cidade de que um carro VW/Polo estava em fuga na região.

Os PRFs realizaram uma barreira e perseguição ao veículo até o motorista abandonar o veículo e tentar fugir a pé. Ele foi preso logo em seguida.

No carro foram encontrados tabletes de maconha e foi descoberto que as placas utilizadas eram falsas. O carro também possuía registro de furto, em Mogi das Cruzes (SP), desde abril de 2025.

O preso não deu informações sobre origem ou destino da droga. Ele foi encaminhado juntamente com o ilícito à Polícia Civil em Jardim.