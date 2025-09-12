Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas em Itaquiraí

Dois homens foram presos após perseguição que terminou em colisão com carreta e fuga em canavial



Mais de duas toneladas de maconha foram apreendidas nesta quinta-feira (11) em Itaquirai, município localizado na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. A droga estava escondida em uma Toyota Hilux SW4 e em um VW Gol, que foram interceptados durante fiscalização na BR-487, em área rural. Dois homens, de 22 e 25 anos, foram presos em flagrante.

A abordagem começou quando o condutor do Gol desobedeceu ordem de parada e tentou escapar. Logo atrás, o motorista da SW4 fez o retorno e entrou em uma estrada vicinal. Durante a fuga, ele colidiu contra uma carreta carregada de cana-de-açúcar e, em seguida, tentou escapar a pé pelo canavial, mas acabou detido. O outro suspeito foi preso em área de mata no Assentamento Santo Antônio.

No interior da SW4, os policiais encontraram 1.600 quilos de maconha. Já no Gol, havia 412 quilos do mesmo entorpecente. Os presos disseram que a carga foi retirada em Tacuru e teria como destino a cidade de Santos (SP), onde receberiam R$ 10 mil pelo transporte.

O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 4,3 milhões e encaminhado, junto com os suspeitos, à Delegacia da Polícia Civil de Itaquirai.

