PRF e Exército encontram mais de 3 toneladas de maconha em carga de sucata

Um homem foi preso ontem, (28), pelos policiais rodoviários federais (PRF), com mais de 3 toneladas de maconha, sendo transportados em meio a carga de sucata, em um caminhão, na BR-463, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais deram ordem de parada ao motorista de um caminhão Scania/T112. Durante a entrevista com o condutor e checagem da carga, os policiais desconfiaram da autenticidade das notas fiscais apresentadas e informações sobre a viagem passadas pelo motorista.

Desconfiados, a equipe policial solicitou apoio do Exército Brasileiro, com o uso de seus cães farejadores, que indicaram presença de drogas na carga de sucata que era transportada.

Após a retirada dos fardos de sucata, os policiais encontraram 16 ‘bags’ com maconha. Após pesados, foi constatado 3.058 Kg de maconha.

O motorista foi preso, a carreta e o ilícito foram apreendidos e encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã. No veículo, também estava a esposa do condutor que acompanhava a viagem. Ela também foi encaminhada como testemunha para a delegacia.

