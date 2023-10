Carga milionária de cocaína avaliada em R$ 35 milhões é encontrada em galpão

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) fecharam um galpão que era utilizado para armazenamento de cocaína, na noite de ontem (28), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, foram apreendidos 459 quilos de cocaína e 402 quilos de maconha, avaliados em mais de R$ 35,4 milhões.

O entreposto foi localizado após os agentes do DOF receberem uma denúncia anônima, sobre um barracão no Parque dos Jequitibas, que era utilizado para armazenamento das drogas. Os policiais foram até o local, e depararam com traficantes no barracão. Ao verem a ação policial, os suspeitos fugiram pulando os muros do barracão. Houve perseguição, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. No interior do galpão, foi localizado um caminhão baú com um reservatório de combustível, onde as drogas estavam sendo armazenadas.

A carga milionária de cocaína foi apreendida e encaminhada à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.

