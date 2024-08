PRF cumpre 2 mandados e recupera veículo roubado, em menos de 24h no DF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atuou incessantemente nas últimas 24h. Na BR 070, por volta do meio-dia desta segunda-feira (20), os policiais cumpriram um mandado de prisão em aberto, expedido pelo TJDF (Tribunal de Justiça do Distrito Federal). Outro mandado também foi cumprido na manhã desta terça-feira (20), na BR 060. No total, foram 6 ocorrências em menos de um dia.

Também na data de ontem, os policiais recuperaram um veículo na BR 070 com registro de roubo. Em outra ocorrência, na mesma rodovia, uma equipe da PRF prendeu um condutor por embriaguez ao volante que se envolveu em um acidente sem vítimas. Além disso, ele não possuía habilitação.

Fita adesivas nas placas para burlar fiscalização

Em outras duas ocorrências, os veículos possuíam uma fita adesiva nas placas para burlar a fiscalização. O primeiro caso foi na data de ontem, na BR 040: uma caminhonete preta transitava pelo acostamento e com as placas encobertas. Durante fiscalização, os policiais ainda encontraram seis munições e um frasco de spray espargidor de gás lacrimogêneo no interior do veículo. Diante do crime, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Luziânia/GO.

No segundo caso, na noite de ontem, na BR 070, o condutor de uma motocicleta não obedeceu ordem de parada dos policiais e seguiu em alta velocidade. Durante a fuga, ele realizou ultrapassagens arriscadas, passou por cima do canteiro central, ameaçando outros veículos, até perder o controle da direção e cair.

Ao ser detido, os policiais constataram que o condutor era um adolescente, e que, portanto, não era habilitado. Além disso, a placa do veículo estava sendo transportada no banco traseiro, com caracteres dissimulados por meio de fita isolante preta. Em razão dos fatos, o condutor foi encaminhado a DP de Águas Lindas/GO.

Com PRF/MS

