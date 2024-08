Intensivão Enem gratuito começa no próximo sábado (24), promovido pela Faculdade Anhanguera Unaes

O Exame nacional do Ensino Médio (Enem) se aproxima e, quanto mais preparado o estudante está, maior as chances de alcançar uma boa pontuação no exame que é porta de entrada para o ensino superior em todo o País.

Com o objetivo de auxiliar os estudantes que prestarão o Exame, a Faculdade Anhanguera Unaes realizará de agosto a novembro o Intensivão Enem, aos sábados, a partir das 8h.

O aquecimento, que antecede as provas marcadas para 03 e 10 de novembro, será voltado especialmente ao processo de redação, enfatizando construção de texto, estruturas de linguagem, tipos de redação e argumentação, além de matemática, geografia e atualidades, filosofia e sociologia, física, química, história e biologia. As vagas são limitadas e para participar é preciso fazer a inscrição.

“O cursinho preparatório é uma ferramenta preciosa para ampliar as chances de sucesso do estudante. Ele oferece uma preparação aprofundada e estratégica, ajudando a fortalecer seus conhecimentos e habilidades. As orientações e revisões nessa etapa podem tranquilizar o estudante e dar suporte, inclusive emocional, para aperfeiçoar pontos que precisam ser trabalhados nessa reta final”, destaca José Cleones Cavalcante, diretor da unidade.

O Intensivão Enem começa no próximo sábado, 24 de agosto, é gratuito e aberto a todo público estudantil da região. As aulas serão presenciais, ministradas pelos professores da Faculdade Anhanguera.

Serviço

Intensivão Enem Anhanguera Unaes

Data: 24/08 a 02/11

Horário: 8h

Local: Faculdade Anhanguera Unaes (Av. Gury Marques 3203 – Vila Olinda – Campo Grande-MS)

Inscrição: https://forms.gle/BhDtPHCVsc7AsycW9

Informações: (67) 9 9191-0440

Sobre a Anhanguera

Fundada em 1994, a Anhanguera oferece educação de qualidade e conteúdo compatível com as necessidades do mercado de trabalho por meio de seus cursos de graduação, pós-graduação, cursos Livres, preparatórios, com destaque para o Intensivo OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); profissionalizantes, nas mais diversas áreas de atuação; EJA (Educação de Jovens e Adultos) e técnicos, presenciais ou a distância, visando o conceito lifelong learning, no qual proporciona acesso à educação em todas as fases da jornada do aluno. São mais de 15 mil profissionais e professores entre especialistas, mestre e doutores.

Além disso, a instituição presta inúmeros serviços à população por meio das Clínicas-Escola, na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas. A Anhanguera tem em seu DNA a preocupação em compartilhar conhecimentos com toda a sociedade a fim de impactar positivamente as comunidades ao entorno das instituições de ensino. Para isso, conta com o envolvimento de seus alunos e colaboradores a partir de competências alinhadas às práticas de aprendizagem e que contribuem para o desenvolvimento do País.

Com grande penetração no Brasil, a Anhanguera está presente em todas as regiões com 106 unidades próprias e 1.398 polos em todos os estados brasileiros.

Acesse o site e o blog para mais informações.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.