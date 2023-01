PRF apreende pneus e combustível que seria utilizado em bloqueio de rodovia

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) identificou seis pessoas que estavam em atos preparatórios para realizar uma interdição no km 730 da BR-163, próximo ao município de Coxim, localizado a 251 km de Campo Grande.

Foram apreendidos 20 pneus e combustível em galões que seriam utilizados para a interdição estavam na carroceria de duas caminhonetes e uma picape. Os indivíduos identificados foram abordados pela PRF e admitiram que pretendiam realizar uma interdição na rodovia.

Os veículos estavam sem as placas de identificação e foram apreendidos. Não houve prisão em flagrante por serem atos preparatórios.

A ocorrência será informada à Justiça Federal para compor processo que investiga as interdições em período pós-eleitoral.

Bloqueios em rodovias

Na noite do último domingo (08), aproximadamente 100 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro bloquearam a BR-163, em Campo Grande. Conforme informações de populares que passavam pelo local, manifestantes utilizaram pneus queimados para bloquear a via, após invasões serem registradas em Brasília.

De acordo com a PRF, o bloqueio se iniciou por volta das 20h. Após horas de negociação, os apoiadores liberaram o trecho 491, por volta das 1h55 de segunda-feira (9).

Em nota, a PRF informou que houve congestionamento de 2 km. Também citaram que foi feito um reforço em todas as rodovias federais, para poderem acompanhar possíveis manifestações ou tentativas de manifestações.

Mais uma rodovia bloqueada pelos terroristas golpistas bolsonaristas, desta vez no Mato Grosso do Sul pic.twitter.com/AlMPsonUa8 — William De Lucca (@delucca) January 9, 2023

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: