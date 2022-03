PRF apreende mala com cocaína diluída em peças de roupa

Na manhã de ontem (27), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma mala com cocaína diluída em diversas peças de roupas, em Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações iniciais, a apreensão ocorreu na BR-262, durante uma fiscalização de rotina. Em determinado momento, os federais abordaram um carro de um motorista de aplicativo com três passageiros, durante a vistoria do veículo, os agentes perceberam que uma mala estava muito pesada e solicitou a identificação do proprietário da bagagem. O dono da mala era um homem, de 47 anos, com nacionalidade nigeriana.

Ao abrir a mala, os policiais logo perceberam que algumas peças de roupas estavam duras e mais pesadas que o normal, desconfiados da situação os agentes realizaram o narcoteste, que indicou a presença de cocaína nas roupas.

Após ser questionado, o envolvido disse que recebeu a bagagem em Porto Quijarro, na Bolívia, e que receberia U$ 1.000,00 para transportar até São Paulo. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Federal.