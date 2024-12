PRF apreende 936 Kg de maconha transprotadas dentro de veículos em Caarapó

No último domingo(8), foram apreendidos 936 Kg de maconha pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em duas ocorrências diferentes em Caarapó.

No primeiro flagrante, , policiais rodoviários federais abordaram um Fiat/Mobi. Ao descer do veículo, o condutor declarou que transportava maconha.

Dentro do veículo foram encontrados 519 Kg de maconha e 10 Kg de skunk. A equipe também descobriu que o carro utilizava placas falsas e possuía registro de roubo/furto.

A segunda ocorrência foi na manhã desta segunda-feira (9), os policiais deram ordem de parada a um Honda/Civic e um VW/Gol. O condutor do Civic parou e confessou que transportava maconha, no carro foram encontrados 416 Kg do ilícito.

O motorista do Gol tentou fugir, até ser alcançado e detido. Ele acompanhava o outro veículo durante o transporte da droga, fazendo o serviço de “batedor”.

As ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil em Caarapó (MS)