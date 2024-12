Processo seletivo oferta vagas para transferência externa, refugiados e portadores de diploma

Está aberto o processo seletivo de Transferência Externa, Refugiados e Portador de Diploma para o primeiro semestre de 2025. Os interessados devem se inscrever até 6 de janeiro nesta página.

Neste ano, são ofertadas vagas em diversas áreas do conhecimento, distribuídas em cursos presenciais e a distância na Cidade Universitária, nos Câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

Para ingresso no primeiro semestre de 2024, o processo seletivo recebeu mais de 1,1 mil inscrições. Para se inscrever, é necessário realizar o cadastro na página de Ingresso da UFMS e aguardar a confirmação ser enviada para o e-mail informado. Após a liberação do acesso, o candidato deverá acessar a Área do Candidato, utilizando o CPF e senha informados, preencher o formulário de inscrição e enviar os documentos solicitados.

A ocupação das vagas será realizada primeiramente entre os candidatos inscritos para transferência de outras instituições de ensino superior nacionais e reconhecidas pelo Ministério da Educação, que será dividida em três modalidades.

A primeira modalidade é voltada para estudantes cujo curso de origem tem o mesmo nome do curso de destino (cursos homônimos). A segunda modalidade é destinada àqueles em que o curso de origem tem o mesmo nome do curso de destino, mas em modalidades diferentes, como bacharelado ou licenciatura, presencial ou EaD. Já a terceira modalidade é para estudantes que desejam mudar de curso, desde que dentro da mesma área de conhecimento.

As vagas não preenchidas nesta etapa serão disponibilizadas para os candidatos inscritos como estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar e, por fim, para os portadores de diploma de graduação.

