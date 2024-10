PRF apreende 6 toneladas de maconha em caminhão roubado na BR-163, em Dourados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de quarta-feira (23), 6,24 toneladas de maconha escondidas no baú de um caminhão abandonado às margens da rodovia BR-163, próximo à cidade de Dourados, na região sul do Estado. Durante a operação, os suspeitos conseguiram fugir, e ninguém foi preso.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada por equipes da PRF. Os agentes deram ordem de parada a um caminhão Volkswagen com placas de Campo Grande, mas o motorista desobedeceu e acelerou em direção à viatura, iniciando uma fuga em alta velocidade. Os policiais, então, seguiram o veículo pela rodovia.

Conforme informações da PRF, os suspeitos entraram em uma estrada vicinal que leva ao Porto Vilma. Após percorrerem cerca de cinco quilômetros, agentes da PRF dispararam contra os pneus do caminhão, forçando o motorista a perder o controle do veículo, que acabou colidindo com uma árvore perto de um córrego. Os ocupantes abandonaram o caminhão e fugiram a pé, pulando uma cerca nas proximidades.

Durante a inspeção no local, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre 44, deixado pelos fugitivos. Ao verificarem o baú do caminhão, descobriram a grande quantidade de maconha, totalizando 6 toneladas e 240 kg.

A PRF também constatou que o caminhão havia sido roubado no dia 16 de setembro de 2024, na cidade de Amambai, a cerca de 180 quilômetros de Dourados. O veículo foi tomado de um casal que realizava um frete. Segundo a investigação, os criminosos armados abordaram as vítimas enquanto elas se dirigiam a uma chácara, e as manteve em cativeiro por cerca de três horas antes de roubar o caminhão.

O caminhão e a droga foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde serão realizados os procedimentos legais. Até o momento, o condutor do veículo não foi encontrado, e as autoridades seguem investigando para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

