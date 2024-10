Polícia Federal deflagra operação para investigar crimes de corrupção no Judiciário de MS

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (24) a Operação Ultima Ratio, com o objetivo de apurar a participação de integrantes do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul em uma série de crimes. Entre os ilícitos investigados estão a corrupção, a venda de decisões judiciais, a lavagem de dinheiro, a organização criminosa, a extorsão e a falsificação de escrituras públicas.

A ação envolve o cumprimento de 44 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em diferentes cidades do país: Campo Grande (MS), Brasília (DF), São Paulo (SP) e Cuiabá (MT).

A Operação Ultima Ratio conta com o apoio da Receita Federal e é um desdobramento da Operação Mineração de Ouro, deflagrada em 2021. Naquela ocasião, materiais apreendidos revelaram indícios da prática dos crimes agora investigados, levando à ampliação das investigações.

Como parte das medidas judiciais, o STJ determinou o afastamento de servidores públicos envolvidos das suas funções, além de impor restrições rigorosas, como a proibição de acesso às dependências de órgãos públicos e a vedação de comunicação com pessoas investigadas. Em alguns casos, foi determinada também a colocação de equipamento de monitoramento eletrônico, visando evitar interferências no curso das investigações.

Com informações da Polícia Federal

