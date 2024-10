PRF apreende 396 Kg de maconha em Bataguassu

Na tarde da última terça-feira(1), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 396 Kg de maconha em Bataguassu.

A equipe estava em deslocamento quando um homem que estava na calçada mostrou-se nervoso com a aproximação dos policiais. Foi realizada a abordagem e durante a fiscalização foi encontrada a chave de um Renault/Symbol que estava estacionado em frente ao homem.

No veículo foram encontrados os tabletes de maconha e 1 Kg de crack. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Bataguassu.

