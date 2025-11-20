PRF apreende 386 kg de cocaína escondidos em carga de cimento em Campo Grande

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 386 kg de cocaína que estavam ocultos em uma carga de cimento, na tarde de quarta-feira (19), no distrito do Indubrasil, em Campo Grande. A ação ocorreu no km 366 da BR-262.

Segundo a PRF, a equipe realizava ronda quando percebeu que um caminhão entrou de forma brusca em uma estrada, em alta velocidade e sem sinalização adequada. A manobra arriscada chamou a atenção dos policiais, que decidiram abordar o veículo para evitar riscos aos demais motoristas.

Durante a entrevista, o condutor apresentou respostas contraditórias e demonstrou nervosismo, o que levantou ainda mais suspeitas.

Na varredura, os cães sinalizaram a presença de drogas. Os policiais então começaram a retirar os sacos de cimento e localizaram dezenas de tabletes de cocaína escondidos dentro das bolsas.

A ocorrência, incluindo o caminhão, o motorista e a droga apreendida, foi encaminhada para a Polícia Civil de Campo Grande, onde serão tomadas as medidas cabíveis.