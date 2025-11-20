Representante comercial morre em colisão causada por ultrapassagem proibida na BR-267, em Bataguassu

Jesper Augusto Olsen, de 39 anos, morreu por volta das 6h30 desta quinta-feira (20) após um grave acidente na BR-267, em Bataguassu. Ele ficou preso às ferragens do Chevrolet Tracker que conduzia e não resistiu aos ferimentos.

Conforme apurado pelo Cenário MS, Jesper seguia sentido distrito Casa Verde quando houve a colisão com um Hyundai Santa Fé, dirigido por Joaquim Vidigal de Oliveira, 70 anos, que trafegava no sentido contrário, rumo a Bataguassu.

A perícia técnica apontou que os veículos seguiam em sentidos opostos e que o condutor do Santa Fé possivelmente iniciou uma ultrapassagem em trecho de faixa contínua, invadindo a pista contrária e atingindo o Tracker de frente.

Joaquim Vidigal de Oliveira, médico ortopedista residente em Dourados, sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Bataguassu.

Jesper era representante comercial de uma empresa do agronegócio e morava na Fazenda Lambari, em Bataguassu. Ele seguia para o trabalho no momento do acidente. A vítima deixa esposa e duas filhas.

Equipes da perícia, Polícia Civil e PRF (Polícia Rodoviária Federal) atuaram no controle do tráfego e nos procedimentos necessários até a liberação da via.