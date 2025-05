PRF apreende 27 toneladas de maconha em Caarapó na maior ação dos últimos anos no país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta quarta-feira (28) a maior apreensão de maconha registrada em território brasileiro nos últimos anos. A ação ocorreu na BR-163, em Caarapó, cidade localizada a 273 quilômetros de Campo Grande, e resultou na interceptação de 27.200 quilos da droga escondidos em uma carreta.

O caminhoneiro, de 29 anos, foi preso em flagrante. Ele afirmou que transportava milho de Maracaju com destino ao interior de Santa Catarina, mas durante a fiscalização os policiais descobriram que a carga era apenas uma fachada: fardos de maconha estavam camuflados sob os grãos.

Segundo a PRF, o condutor confessou que havia recebido a droga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que o verdadeiro destino da carga era o município de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Ele revelou ainda que receberia R$ 50 mil pelo transporte do entorpecente.

De acordo com o delegado Waldir Brasil, responsável pela delegacia da PRF em Dourados, a apreensão é resultado de um trabalho meticuloso da área de inteligência da corporação. “A carreta vinha sendo monitorada há 40 dias. Por meio de dados estatísticos e coleta de informações, montamos o quebra-cabeça do alvo a ser abordado”, explicou.

A droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal. O motorista deve responder por tráfico internacional de drogas.

A ação reforça o papel estratégico do Mato Grosso do Sul na rota do narcotráfico sul-americano e a importância das operações integradas entre os setores de inteligência e fiscalização nas rodovias federais.

