Condutor é preso por transportar 220 Kg de cocaína em caminhão no município de Terenos

No último domingo (7), 220 kg de cocaínam foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Terenos.

Policiais faziam fiscalização na BR-262, quando abordaram o caminhão, um Mercedes Benz/ Actros. O motorista demonstrou nervosismo e não conseguia dar informações sobre a viagem.

Em vistoria, os policiais encontraram os tabletes de cocaína em um compartimento oculto. O condutor confessou ter deixado o caminhão em Corumbá para receber os ilícitos e que iria até Campo Grande.

O preso e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Terenos (MS).

