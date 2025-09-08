Morre Angela Ro Ro, aos 75 anos, no Rio de Janeiro

Ícone da música brasileira, artista estava internada desde junho e enfrentava complicações respiratórias



A cantora e compositora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, no Rio de Janeiro. O advogado da artista confirmou a morte, ocorrida após meses de internação em decorrência de problemas pulmonares.

Angela estava hospitalizada desde junho no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, onde deu entrada com uma infecção pulmonar grave. Durante o tratamento, enfrentou uma série de complicações, passou por uma traqueostomia e, mais recentemente, sofreu nova infecção, que agravou seu quadro clínico.

Com voz rouca e marcante, Angela Ro Ro se destacou pela fusão de estilos como blues, samba-canção, bolero e rock. Lançou o primeiro álbum em 1979, que rapidamente a projetou no cenário nacional com canções como Amor, Meu Grande Amor e Gota de Sangue.

Ao longo da carreira, construiu uma discografia influente e se tornou referência pela autenticidade e pela postura ousada. Foi uma das primeiras artistas brasileiras a assumir publicamente sua homossexualidade, tornando-se símbolo de resistência e inspiração para novas gerações.

Angela Ro Ro deixa um legado de mais de quatro décadas dedicadas à música e permanece como uma das vozes mais originais da MPB.

/

