PRF apreende 14 Kg de maconha em Água Clara (MS)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 14 quilos de maconha, nesta sexta-feira (17), em Água Clara (MS).

A droga era transportada em um VW/Fox, abordado na BR-262 pelos policiais. Um casal viajava no veículo e demonstrou nervosismo durante a fiscalização.

Em vistoria, a equipe encontrou os tabletes da droga no assoalho do automóvel. O condutor confessou que levaria a maconha de Campo Grande até Três Lagoas.

O casal foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Água Clara, junto com a droga e o veículo.