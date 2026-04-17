Segunda etapa: obra prepara Ernesto Geisel para receber asfalto

A obra de contenção de enchentes do córrego Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel, atingiu 80% de execução e agora entra na etapa de recuperação do pavimento. O asfalto antigo foi removido e a empresa responsável iniciou a terraplanagem para a aplicação da nova camada asfáltica.

Esta é a segunda fase do projeto no trecho entre as ruas da Abolição e Bom Sucesso. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2026, podendo variar conforme as condições climáticas, que influenciam diretamente o ritmo de execução dos serviços.

Também ocorre no local, a execução dos muros em gabião, um processo cuidadoso, necessário na preparação de base com pedra britada e preenchimento das gaiolas metálicas manualmente, utilizando pedras limpas, secas e sem impurezas, encaixadas uma a uma.

Além do muro de contenção em gabião, o projeto inclui recapeamento da Avenida Ernesto Geisel, nova sinalização viária e instalação de guarda-corpo no trecho em execução, que ocorre no sentido Avenida Manoel da Costa Lima/Avenida Afonso Pena. A primeira etapa contemplou o segmento entre as ruas Santa Adélia e da Abolição, em frente ao Shopping Norte Sul.