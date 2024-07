PRF apreende 1 tonelada de maconha em Dourados (MS)

Durante a fiscalização, a equipe notou divergências entre as informações do motorista e a nota fiscal da carga transportada

Na noite dessa terça-feira (23), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.067 Kg de maconha em Dourados.

Os policiais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão. Durante a fiscalização, a equipe notou divergências entre as informações do motorista e a nota fiscal da carga transportada.

Na Unidade Operacional foi realizada uma busca minuciosa, sendo encontrado um compartimento oculto na carroceria do caminhão. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, o compartimento foi aberto e a droga encontrada.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Dourados (MS).

Com informações da Agência de Notícias MS

