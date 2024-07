Vídeo: Motorista bate em árvore e capota carro na Avenida Tamandaré

Homem com idade não divulgada capotou o carro que conduzia, na madrugada desta quarta-feira (24), na Avenida Tamandaré, em Campo Grande, ao bater em uma árvore.

De acordo com a imagem da câmera de segurança da região, o condutor seguia em um VW Voyage, quando avança sobre a calçada e bate na árvore.

Com o impacto, o veículo capota e para com as quatro rodas para o alto. Moradores da região ajudaram o homem a deixar o veículo. Eles contaram que o motorista aparentava estar embriagado e que deixou o local em um táxi, abando o automóvel na via.

Não há informações se a Polícia Militar de Trânsito foi acionada para registrar a ocorrência, ou se o envolvido no acidente acabou ferido com a batida.

Confira o vídeo da batida abaixo:

